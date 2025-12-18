В Перми рыбаки чуть не отправились в плавание по Каме на льдине

Сегодня в Перми на Каме заметили двух рыбаков, дрейфовавших на отколовшейся от берега льдине. Инцидент произошел недалеко от Речного вокзала и известного в городе арт-объекта "Счастье не за горами".

На место оперативно выехали спасатели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе в ГУ МЧС по Пермскому краю, рыбаки успешно сняты со льдины спасателями и доставлены на берег. Пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что выходить на тонкий лед - опасно.

"Спасенные рыбаки благополучно доставлены на берег поближе к автобусной остановке, чтобы поскорей вернуться в семью и за столом рассказать, как покатались на льдине и лодке спасателей. Вот такой бесплатный "аттракцион". А выход на лед часто забирает самое дорогое - жизнь", - прокомментировал инцидент сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев в своей соцсети.