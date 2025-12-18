В России наказан подрывник железнодорожных путей в Бурятии

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 54-летнему Сергею Еремееву. Он за деньги стал частью террористического сообщества, созданного для подрывов объектов Восточно-Сибирской железной дороги.

Злоумышленник получил самодельные взрывные устройства (СВУ), пульты управления ими, прошёл обучение. Прибыв в Бурятию, Еремеев установил пульты перед въездом в Северо-Муйский тоннель, а СВУ заложил на вагонах-цистернах с дизельным топливом двух грузовых поездов на близлежащих станциях.

29 ноября в Северо-Муйском тоннеле и 30 ноября 2023 г. на перегоне Перевал – Горячий Ключ (обход Северо-Муйского тоннеля) произошли подрывы. Это привело к разрушению вагонов-цистерн, возгоранию и разливу топлива, повреждению железнодорожной инфраструктуры, в том числе элементов тоннеля. Сумма ущерба превысила 102 млн руб.

Приговор Еремееву – 22 года колонии строгого режима, из них первые пять лет – в тюрьме, со штрафом в 1 млн руб. Заявленные потерпевшими иски о возмещении причиненного ущерба полностью удовлетворены, сообщает Генеральная прокуратура России.