Количество погибших в ДТП в Тюменской области за 11 месяцев 2025 года снизилось на 2,5%

Количество погибших в ДТП в Тюменской области за 11 месяцев 2025 года снизилось на 2,5%. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

На федеральных автомагистралях количество погибших в ДТП уменьшилось на 32%. В то же время увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на дорогах регионального и муниципального значения.

"При этом важно, что общее количество ДТП по региональным дорогам снизилось почти на 12 процентов, по муниципальным – на полтора процента. Меры, принимаемые для уменьшения аварийности, дают результат. Самая актуальная задача – снижение смертности в ДТП", – отметил губернатор.

Участники заседания обсудили меры для повышения безопасности дорожного движения в зимний период. Дорожно-эксплуатационные предприятия создали необходимые запасы противогололедных материалов. К работе готовы более 1 130 единиц спецтехники. В подразделениях ГУ МЧС РФ по Тюменской области находятся в готовности девять подвижных пунктов обогрева.

"Зимой, особенно во время новогодних праздников, водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными. Зимняя дорога не прощает ошибок и беспечности. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких", – обратился к жителям региона Александр Моор.