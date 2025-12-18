На Дальнем Востоке сотрудникам ФСИН грозит наказание за побег заключённого

В Амурской области из ИК-8 сбежал заключённый. Проверка показала, что виновными в этом могут быть сотрудники колонии.

Ноябрьским утром сотрудники ФСИН вывели осуждённых, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии. Предстояло провести уборку прилегающей территории. Там их оставили без надзора, ежечасные проверки на рабочих местах не проводили.

Один из осужденных воспользовался ситуацией и сбежал. Вскоре его задержали на территории Ивановского муниципального округа и вернули в колонию. Он попал под "уголовку". Сотрудники ИК-8 (сколько их и кто это, не сообщается) попали под уголовное преследование по статье "Халатность", сообщает прокуратура Амурской области.