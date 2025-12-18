Партия Зеленского сменила формального лидера

В Киеве прошел съезд правящей партии "Слуга народа", на котором избрали нового председателя. Вместо малоизвестной Елены Шуляк новым лидером стал вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Он уже формально возглавлял партию в 2019-2021 гг., уступив место Шуляк. В 2019 году возглавлял партийный предвыборный штаб. Смена руководства произошла на фоне заявлений о том, что на Украине могут пройти выборы. Зеленский допустил, что теоретически они возможны в условиях боевых действий, но для этого нужно обеспечить безопасность и принять изменения в законодательство.

На Украине связывают назначение Корниенко с вероятным предвыборным процессом. Депутат Рады Марьяна Безуглая написала, что ранее у Корниенко был конфликт с "серым кардиналом" и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и Корниенко сняли твоего поста. Теперь вернули, но партию это может уже не спасти.

"Корниенко до избрания депутатом был политтехнологом и занимался выборами. Избрание главой партии говорит о подготовке к выборам. Если говорить о законодательстве о выборах, то его тоже курирует Корниенко", — написал депутат Рады Алексей Гончаренко*.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов