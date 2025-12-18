Авиарейс "Екатеринбург - Калуга - Казань" задержали на сутки

Рейс RT-646 "Екатеринбург - Калуга - Казань" авиакомпании "UVT aero" задержан более чем на сутки. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь из "Кольцово" сегодня - 18 декабря в 02.35, однако из-за позднего прибытия воздушного судна в аэропорт, рейс было решено перенести на 04.10 следующего дня - 19 декабря.

После этого транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что пассажиров разместили в гостинице "AVS-отель". Тем не менее, ведомство продолжает осуществлять надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.