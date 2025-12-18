Италия отказалась отправлять своих военных на Украину

Италия не будет отправлять свои войска ни на Украину, ни в российские регионы, где сейчас идут боевые действия, в составе "многонациональных сил" западных стран. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

"Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат", – подчеркнул Мелони.

Предложение европейских союзников Украины о создании "многонациональных сил" было опубликовано 15 декабря. Войска будут сформированы заинтересованными странами в рамках "коалиции желающих" при поддержке США.

В начале декабря МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Италия прекратила покупать оружие для Украины в рамках программы PURL по закупке американского оружия для киевского режима. По его словам, Рим сосредоточится на дипломатии.