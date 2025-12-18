В Волгодонске задержали 16-летнюю студентку по подозрению в попытке теракта

Сотрудники ФСБ задержали в Волгодонске 16-летнюю студентку колледжа, которая, по данным ведомства, собиралась совершить теракт по заданию украинских спецслужб.

В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей и электронным реле времени.

Как отмечает ФСБ, обращает на себя внимание тот факт, что, исходя из пояснений студентки, "примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников". «В действительности девушка могла стать "террористкой - смертницей", - говорится в сообщении.

Задержанная рассказала, что мошенники, получив ее личные данные, вынудили ее забрать из тайника на окраине города рюкзак. Его девушка должна была доставить ко входу в городскую администрацию должна для передачи некоему чиновнику.

Ранее ФСБ предотвратила в Крыму покушение на одного из старших офицеров Минобороны. Агента военной разведки Украины, закладывавшего бомбу под автомобиль военного, ликвидировали при оказании сопротивления силовикам.