Лукашенко обратится к белорусам

В Минске состоится Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.

Мероприятие пройдёт 18-19 декабря. Сегодня прозвучит послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к белорусскому народу и парламенту.

"Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления президента, программного, фундаментального выступления. Оно точно будет таковым. Президент это понимает лучше всех", - цитирует БелТА пресс-секретаря главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.