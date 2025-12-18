Прокуратура в суде защитила права пенсионерки из Югорска, ставшей жертвой телефонных мошенников

Прокуратура в суде защитила права 61-летней пенсионерки из Югорска, ставшей жертвой телефонных мошенников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Установлено, что в мае 2023 года в результате действий телефонных мошенников пожилая женщина лишилась своих накоплений в размере свыше 400 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе его расследования получена информация о том, что похищенные деньги поступили на счет жителя Санкт-Петербурга.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения на указанную сумму.

Заявленные требования суд удовлетворил.