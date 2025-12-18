Министр финансов Челябинской области исполнил детскую мечту на "Ёлке желаний"

Министр финансов Челябинской области Иван Родионов присоединился к Всероссийской акции "Ёлка желаний". Об этом Накануне.RU сообщили в информационно-аналитическом отделе министерства финансов Челябинской области.



По данным министерства, новогодняя акция стартовала в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера. В резиденции главы региона была установлена елка, на которой разместили более 100 шаров с желаниями детей. Один из шаров снял Иван Родионов. Он исполнит мечту восьмилетнего Степана из Челябинска, который попросил велосипед. Мальчик любит читать сказки, интересуется спортом и технологиями.



Министр лично встретится со Степаном, чтобы вручить ему подарок и поздравить с наступающими праздниками.



В Челябинской области проект реализуется по инициативе губернатора Алексея Текслера и направлен на поддержку детей, которые нуждаются в особом внимании и заботе.