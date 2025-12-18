18 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-соудба ГУФССП России по Свердловской области

Плесень, грязная посуда и антисанитария. В Екатеринбурге на два месяца закрыли "Домашнюю столовую" 

В Екатеринбурге на 60 суток приостановили деятельность "Домашней столовой" на Совхозной, 20, где были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Во время проверки выяснилось, что в заведении отсутствует гигиенический журнал, личные вещи хранятся в производственных помещениях, в цехах нет раковины для мойки рук, а мясо, рыбу и сырые овощи подготавливают на одной разделочной доске. Более того, внутренняя отделка имеет повреждения, у окна следы плесени, нарушаются условия хранения продуктов, мытье посуды производится не качественно, не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации.

Помимо этого, к работе допустили поваров, не прошедших гигиеническое обучение: в их санитарных книжках отсутствуют данные о результатах гигиенического обучения и воспитания.

Указанные нарушения несут угрозу жизни и здоровья граждан - посетителей точки общественного питания. В связи с этим, суд признал вину организации в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения незамедлительно возбудили исполнительное производство об административном приостановлении деятельности, выехали в адрес организации и опечатали входные группы в указанное помещение, предупредив руководителя организации-должника об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности. В настоящее время судебными приставами исключена возможность эксплуатации заведения быстрого питания.

Теги: Екатеринбург, Домашняя столовая, ГУФССП, закрытие, приставы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

