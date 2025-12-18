Цифровые сервисы для пассажиров внедрили менее 20% аэропортов РФ

Согласно исследованию компании ORS, российские аэропорты демонстрируют низкий уровень цифровизации.

Опрос топ-менеджеров 57 аэропортов показал, что многие ключевые сервисы автоматизированы лишь у 20% и менее участников рынка. Так, интерактивные киоски и мобильная посадка есть в 20% аэропортов, мобильные приложения с онлайн-табло — у пятой части, система багажа с ИИ — у 16%. На перроне автоматизировано только 7% процессов, управление пассажиропотоками — 4%. Лишь четверть крупных и средних аэропортов оценивают свою цифровизацию как высокую.

Главными барьерами названы сложности интеграции с устаревшими системами (67%), отсутствие единой стратегии (50%), нехватка кадров и регуляторные риски. Финансовые ограничения отметили 25% респондентов. При этом основные инвестиции сейчас направляются в кибербезопасность: 91% аэропортов увеличили расходы на защиту от атак и импортозамещение ПО, сообщает "Коммерсант".