В Финляндии арестовали виллу Ротенберга

Финские власти наложили арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга.

Поводом стала неуплата налога на недвижимость, задолженность по которому составляет несколько тысяч евро, сообщает Yle. Из-за европейских санкций, в список которых включен Ротенберг, у бизнесмена в последние годы не было возможности переводить средства через финские банки для погашения налоговых обязательств.

Представитель бизнесмена, адвокат Микко Мантере, пояснил, что это процедура принудительного взыскания, и арест может быть снят после полного погашения долга.