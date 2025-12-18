Бизнес в России приготовился к резкому ускорению инфляции

Ожидания российского бизнеса относительно роста цен продолжают усиливаться на фоне предстоящего повышения НДС.

С нового года ставка налога увеличится с 20% до 22%. Как показал ежемесячный мониторинг Банка России, в декабре индекс ценовых ожиданий компаний вновь продемонстрировал рост. Эта восходящая динамика наблюдается с октября, сразу после официального решения об изменении налоговой ставки.

Согласно опросу ЦБ, в который вовлечено 15,8 тыс. предприятий, бизнес планирует поднять цены в среднем на 8,5% в годовом выражении в ближайший квартал. Месяцем ранее этот прогноз составлял 6,2%.

Таким образом, инфляционные ожидания предпринимателей достигли пика с декабря 2024 года — периода, когда ключевая ставка была на уровне 21%. Особенно заметны опасения в розничной торговле: компании этого сектора прогнозируют "инфляцию на полке" на уровне 11,8% г/г, что почти вдвое превышает текущий официальный показатель Росстата (6,3%).

Ранее стало известно, что "Сбербанк" ожидает всплеск инфляции из-за повышения налогов.