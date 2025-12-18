Премьер Британии пригрозил Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу "Челси"

Власти Великобритании угрожает судебным иском российскому миллиардеру Роману Абрамовичу из-за невыполненных обязательств по помощи Украине.

Как сообщает The Financial Times, премьер-министр Кир Стармер потребовал от экс-владельца "Челси" направить замороженные $3 млрд от продажи клуба на поддержку Киеву.

Средства находятся в Великобритании с момента продажи футбольного клуба в 2022 году, которая прошла под санкционным давлением. Несмотря на публичное обещание Абрамовича, деньги так и не были перечислены.

В июне 2023 года издание Daily Mail сообщало, что российский бизнесмен пока "блокирует" передачу средств, полученных им от продажи футбольного клуба "Челси", в пользу Украины. Якобы Абрамович хотел передать часть средств пострадавшим россиянам.