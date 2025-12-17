В Челябинской области суд оставил под стражей обвиняемую в давнем убийстве оператора АЗС

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию защитников 34-летней женщины, обвиняемой в убийстве оператора автозаправочной станции и краже денег в 2012 году. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд с учетом позиции прокурора оставил обвиняемую под стражей до конца января 2026 года. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, зимой 2012 года в деревне Айбатова Аргаяшского района группа молодых людей, действуя по предварительному сговору, напала на 39-летнюю сотрудницу АЗС, причинив ей смертельные травмы и похитив из сейфа более 400 тысяч рублей.

Расследование дела велось долго, и после повторного анализа материалов, допроса свидетелей и использования полиграфа удалось установить всех участников преступления. Всем фигурантам предъявлены обвинения в разбое и убийстве, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.