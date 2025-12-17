В аэропорту Сургута планируют построить второй терминал

В аэропорту Сургута планируют построить второй терминал, сообщает "СургутИнформТВ" со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Ивана Сорича.

Судьбу воздушной гавани обсуждали на прошедшем заседании думского комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию. Депутаты пытались выяснить, насколько это реальные прогнозы.

"В отношении аэропорта города Сургута планируется строительство второго терминала. В части градостроительного функционального зонирования все мероприятия мы провели еще 3 декабря и утвердили в рамках градостроительного документа. На сегодняшний день информация от округа о сроках строительства второго терминала пока отсутствует. Но территорию мы подготовили", - заявил Иван Сорич.

