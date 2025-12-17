Более, чем наполовину вырос спрос на ОМС начала 2025 года

За 11 месяцев 2025 года портфель драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) в ВТБ вырос более, чем на 50%, а количество сделок по их покупке увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем металлов на счетах банка за этот период вырос на 21 тонну.

Всего в ВТБ открыто 101 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится свыше 62 тонн драгоценных металлов.

ВТБ фиксирует устойчивый интерес клиентов к покупке золота. Его объем на ОМС за 11 месяцев увеличился более чем на 550 кг.

«Обезличенный металлический счет — простой и доступный способ начать формирование инвестиционного портфеля. Рост интереса к драгоценным металлам в последние годы связан, прежде всего, с повышением их стоимости. Золото остается одним из наиболее прибыльных активов. Например, в 2024 году золото в рублях подорожало более чем на 40%, в 2025 году стоимость серебра выросла на 40%. Традиционно, этот металл – надежная альтернатива валютным инструментам, помогает хеджировать риски во время мировой геополитической нестабильности и диверсифицировать накопления», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ВТБ входит в ТОП-3 по выгодным котировкам покупки драгоценных металлов, предлагая спред всего 3,8%. Драгметаллы можно приобрести на ОМС по привлекательному курсу, в том числе за иностранную валюту. Операции не облагаются НДС, минимальный объем покупки золота составляет от 0,1 грамма. Кроме того, владельцам металлических счетов не требуется оплачивать хранение металла.

Открыть ОМС и совершать операции можно дистанционно — в ВТБ Онлайн. Клиентам доступны счета от 0,1 г. Также есть возможность подключить автопополнение. При открытии ОМС до 31 января 2026 года банк предоставляет дополнительную доходность — 4% годовых золотом.