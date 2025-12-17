Направлено в суд уголовное дело о получении взяток бывшим начальником ГИБДД по Кондинскому району

Направлено в суд уголовное дело о получении взяток бывшим начальником ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокурор автономного округа Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району. Он обвиняется по п "в" ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый получал незаконные вознаграждения от представителей службы такси.

Денежные средства предназначались за лояльное отношение со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы при осуществлении надзора за деятельностью легкового такси, а также за непривлечение предпринимателей как физических лиц к ответственности за управление транспортными средствами без водительского удостоверения.

Кроме того, начальник ГИБДД за денежное вознаграждение оказывал содействие в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.

Общая сумма взяток составила более 200 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого стоимостью более 1 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.