В Тобольске екатеринбуржца осудили на три года за сбыт фальшивых денег

В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу о хранении, перевозке и сбыте поддельных денег на сумму более 2,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя города Екатеринбурга. Он признан виновным по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег).

В суде установлено, что в октябре 2023 года подсудимый приобрел в Москве у неустановленного следствием лица фальшивые банкноты достоинством 5 тыс. рублей. Для сбыта поддельных денег мужчина привлек двух человек, которые приобретали у индивидуальных предпринимателей крупные партии мясной и рыбной продукции в Свердловской и Тюменской областях. О том, что расплачиваются фальшивками они не знали.

В декабре 2023 года незаконная деятельность была пресечена работниками правоохранительных органов, изъято 563 поддельных купюры на сумму более 2,8 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски предпринимателей на общую сумму 1,6 млн рублей.