20-метровый символ Нового года установят в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга

В этом году новогоднее оформление в Академическом районе уральской столицы появится в новом месте – на площади во второй очереди Преображенского парка. Там ГК "КОРТРОС" организует фотозону и уже полюбившуюся жителям района "Волшебную почту Академического", с помощью которой дети смогут отправить письмо Деду Морозу.

На холме рядом с фотозоной расположится главное украшение праздника – новогодняя елка высотой 20 метров. Жители и гости смогут наслаждаться символом Нового года из любой точки парка. Ранее в Академическом ставили ели высотой до 12 метров.

"Для нас Новый год — это время создавать для жителей по-настоящему волшебную атмосферу прямо у дома. Надеемся, что большая ель на холме станет не просто украшением, а новым центром притяжения для семей и друзей, где можно будет встретить праздник, сделать яркие фотографии и зарядиться новогодним настроением", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

Монтаж новогодней елки начался 16 декабря. Новая локация на холме в центре Преображенского парка выбрана неслучайно – это популярное место отдыха жителей круглый год. Летом здесь устраивают пикники, а зимой катаются на санках.

Помимо главной елки, в Академическом появится еще порядка 11 крупных новогодних деревьев в ключевых локациях, например, между школами №16 и №19. Дополнительно во всех дворах района установят небольшие елочки высотой 1,5–2 метра, которые жители смогут украсить по своему вкусу.