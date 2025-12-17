Киев объявил в Святогорске принудительную эвакуацию

Принудительная эвакуация объявлена в Святогорске на севере ДНР, а также еще в восьми близлежащих селах. Об этом заявила местная украинская оккупационная военная администрация.

Известно, что решение было принято на заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Святогорск расположен недалеко от Красного Лимана. Линия фронта приблизилась к нему примерно на 10 километров. "Другая Украина" считает, что Киев готовится к сдаче Святогорска. Параллельно с эвакуацией происходит сворачивание жизненно важной инфраструктуры. Крупнейший логистический оператор Украины "Новая почта" закрыл свое последнее отделение в городе.

В июне 2022 года Святогорск был освобожден российской армией, но осенью того же года оставлен.