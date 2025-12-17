В Тюменской области запущена вторая очередь крупнейшего холодильного складского комплекса

В Тюменской области запущена вторая очередь крупнейшего холодильного складского комплекса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В ходе реализации проекта уже создано 100 новых рабочих мест. Емкость комплекса - более 40 тысяч мест хранения и прием свыше 3000 тонн грузов в сутки при одновременном обслуживании 150 единиц большегрузного транспорта.

"Этот проект – яркий пример успешного партнерства бизнеса и власти. За два года при поддержке Инвестиционного агентства мы создали флагманский логистический объект, который решает стратегические задачи по обеспечению стабильности товаропроводящей сети региона", – отметил директор группы компаний "СТРОЙТЭК" Дмитрий Копылов.

По завершении строительства третьей очереди, которую планируют запустить в первом квартале 2026 года: общая численность сотрудников превысит 300 человек;площадь объекта составит 22 тысячи квадратных метров, общий объем инвестиций в проект с момента запуска составил 2,5 миллиарда рублей.

Запуск объекта открывает перспективы для оптимизации логистических потоков из Центрального и Уральского федеральных округов в направлении Тюменской области и создает дополнительные возможности для развития пищевой промышленности, сельского хозяйства и розничной торговли в регионе, уточнили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.