Путин: ВС России освободили свыше 300 населенных пунктов за 2025 год

Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО. Армия России освободила свыше 300 населенных пунктов за этот год, сказал президент.

Путин добавил, что ВС РФ прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта, российские военные "успешно перемалывают" в том числе элитные части ВСУ, включая подразделения, подготовленные на Западе.

Путин подчеркнул, что возможности ВС России постоянно развиваются, ракетные комплексы, беспилотники, робототехника поступают в войска беспрерывно.

По словам президента, "Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений.