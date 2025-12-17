В Томской области диспансеризацию и профосмотр прошли более 600 тысяч жителей

В Томской области диспансеризацию и профилактические осмотры, входящие в президентский национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", с начала 2025 г. прошли 621 тыс. 247 пациентов, в том числе 142 тыс. 427 детей.

В проведении диспансеризации участвуют 33 медицинские организации региона и 15 мобильных бригад. За 11 месяцев года в рамках проведения профилактических мероприятий мобильными бригадами осмотрено более 40 тыс. человек. Задействованы три передвижных мобильных комплекса, которые в текущем году осуществили 263 выезда. В рамках выездных профилактических мероприятий осмотрено 16 тыс. 38 человек.

"Диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда они ещё не имеют явных симптомов, и повысить шансы на успешное лечение и выздоровление. Отдельное внимание уделяем работе с предприятиями региона. В этом году в рамках проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации осуществлены выезды в 335 организаций, где осмотрено более 18 тыс. человек", - отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Трудовые коллективы могут подать заявки на прохождение коллективной диспансеризации на рабочем месте в центр общественного здоровья и медпрофилактики по телефону: (3822) 443-563. При подаче заявки необходимо указать наименование предприятия, адрес, количество сотрудников для прохождения диспансеризации, а также контактное лицо для обратной связи.

Диспансеризация для граждан в возрасте от 18 до 39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно; профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно. На первом этапе диспансеризации врачи проводят осмотр для выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний. На втором этапе, в случае необходимости, врач направляет на консультацию к узким специалистам, а также на дополнительные исследования.

Кроме того, в регионе продолжает работать круглосуточная горячая линия по вопросам диспансеризации. Специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения Томской области ответят на вопросы по телефонам: (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или 122 (3), сообщает администрация Томской области.