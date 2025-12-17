В Томской области диспансеризацию и профосмотр прошли более 600 тысяч жителей

17 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Томская область
Фото: max.ru/oblast_zdorovya

В Томской области диспансеризацию и профосмотр прошли более 600 тысяч жителей

В Томской области диспансеризацию и профилактические осмотры, входящие в президентский национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", с начала 2025 г. прошли 621 тыс. 247 пациентов, в том числе 142 тыс. 427 детей.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

В проведении диспансеризации участвуют 33 медицинские организации региона и 15 мобильных бригад. За 11 месяцев года в рамках проведения профилактических мероприятий мобильными бригадами осмотрено более 40 тыс. человек. Задействованы три передвижных мобильных комплекса, которые в текущем году осуществили 263 выезда. В рамках выездных профилактических мероприятий осмотрено 16 тыс. 38 человек.

"Диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда они ещё не имеют явных симптомов, и повысить шансы на успешное лечение и выздоровление. Отдельное внимание уделяем работе с предприятиями региона. В этом году в рамках проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации осуществлены выезды в 335 организаций, где осмотрено более 18 тыс. человек", - отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

Трудовые коллективы могут подать заявки на прохождение коллективной диспансеризации на рабочем месте в центр общественного здоровья и медпрофилактики по телефону: (3822) 443-563. При подаче заявки необходимо указать наименование предприятия, адрес, количество сотрудников для прохождения диспансеризации, а также контактное лицо для обратной связи.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

Диспансеризация для граждан в возрасте от 18 до 39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно; профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно. На первом этапе диспансеризации врачи проводят осмотр для выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний. На втором этапе, в случае необходимости, врач направляет на консультацию к узким специалистам, а также на дополнительные исследования.

Кроме того, в регионе продолжает работать круглосуточная горячая линия по вопросам диспансеризации. Специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения Томской области ответят на вопросы по телефонам: (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или 122 (3), сообщает администрация Томской области.

Теги: Здравоохранение, диспансеризация, профилаактический осмотр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети