В мэрии Москвы похвалили ИИ-сервисы для школьников

В прошлом году в московских школах был запущен цифровой ИИ-сервис по английскому и математике, который предлагает детям задания в зависимости от их уровня. Если ученик их решает, ему предлагаются более сложные. Если нет - ИИ ищет пробелы в знаниях, чтобы "выработались необходимые навыки". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Скоро будет сделано то же самое по физике.

Местные власти делают упор на математику. Уровень преподавания русского языка и литературы в Москве достаточно высокий, а вот математику надо усилить. В младших классах увеличили количество часов на этот важнейший предмет. Разработан спецкурс непростых задач, которые основаны на логике, с целью вовлечения детей в изучение математики. Власти хотят создать для каждого московского школьника возможность выбрать любую "траекторию". Для этого нужно дать хорошее школьное образование. При этом московские школьники находятся в непростой ситуации.

"Для того чтобы поступить у себя дома в вуз, они конкурируют не только между собой, но и с лучшими ребятами со всей страны. Проходной балл в московский вуз на десять пунктов выше, чем в среднем по регионам. <...> Поэтому в Москве активно развиваются предпрофессиональные классы. Уже треть детей учатся в них", - подчеркнула Ракова.

По ее данным, 90% московских выпускников школ из профильных классов поступают в желаемые вузы, а это ведущие вузы страны.

Канал "Наука и университеты" обращает внимание на то, что Ракова не упомянула о том, что Москва является "кадровым пылесосом", вытягивая из регионов лучших учителей. Поэтому у трудностей столичных школьников есть и обратная сторона - они учатся в условиях, которых нет у детей в провинции.

"Не сказала она также, что средней московской семье со столичными зарплатами значительно проще оплатить внебюджетное место в престижном вузе для своего ребенка, чем, например, семье из Пензы", - говорится в комментарии.

На непропорционально большое представительство Москвы среди победителей международных и всероссийских школьных олимпиад обращал внимание президент России Владимир Путин. По его словам, это не очень хорошо, поскольку имеет место разрыв между качеством обучения в столице и в регионах.

"Надо на это обратить внимание. Что же нам, всех в Москву переводить? Нет, наверное, это неприемлемо, надо повышать качество обучения в регионах", - сказал президент.

По данным mos.ru, Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству школьного образования. Недавно в регионе резко увеличили расходы на образование почти до 200 тысяч рублей в год на одного школьника. Регионам такое финансирование и не снилось.