В Ханты-Мансийске побит рекорд по осадкам

Рекорд по осадкам - 6,8 мм - зафиксирован в Ханты-Мансийске. Такое количество выпавшего снега оказалось выше предыдущего суточного рекорда 1973 года, сообщает ТАСС.

В Ханты-Мансийске 15 и 16 декабря шел снег, в том числе сильный. Во многих дворах образовались сугробы, проезд на легковых машинах затруднен. В городе активно работает снегоуборочная техника, она расчищает дороги, парковки и проездные пути во дворах.

Предыдущий абсолютный максимум осадков для 16 декабря был зафиксирован в 1973 году и составил 6,3 мм.

Зафиксированное 16 декабря количество осадков стало абсолютным рекордом для этой даты за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске - более 100 лет. Среднемесячная норма осадков в декабре для Ханты-Мансийска - 34 мм.