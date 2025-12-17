Фонд святой Екатерины помог в реставрации и благоустройстве сразу пяти храмов Свердловской области

В 2025 году Фонд святой Екатерины продолжил поддержку православных храмов Свердловской области. Благодаря этой работе проводилась реставрация внутренних помещений, благоустройство территорий, газификация, приобретался необходимый церковный инвентарь. Поддержка Фонда позволила не одной церкви в регионе продолжить вести службы и принимать прихожан.

Среди проектов, реализованных фондом совместно с местными приходами, — восстановление храмов в городе Арамили, селах Обуховском, Большебрусянском, Висимо-Уткинске и Камышево. В каждом из них были проведены масштабные ремонтные работы, обновлены интерьеры и экстерьеры зданий, восстановлена утраченная отделка, приобретены новые иконы и богослужебные предметы.

Особо выделяется храм в честь Николая Чудотворца в селе Каменозерском, который 15 лет назад по своей инициативе вместе с друзьями начал восстанавливать житель села Андрей Бубенщиков. За последний год при поддержке фонда практически завершилось строительство колокольни храма, частично проведена отделка внутренних помещений. Сейчас колокольня законсервирована на зиму, чтобы в следующем году работы продолжились.

«При поддержке Фонда святой Екатерины за 2025 год нами проделана большая работа. Одна из основных задач – это возведение колокольни и звонницы, а также частичная замену кровли нижней части сооружения. Сложность состояла в том, что участок находился на большой высоте и необходимо было возведение высоких лесов, но у нас все получилось все сделать. Также мы оборудовали и завели отопление в два помещения для священнослужителей. С Фондом мы сотрудничаем же несколько лет, и конечно, без его поддержки вряд ли бы смогли столько сделать», — поделился Андрей Бубенщиков.