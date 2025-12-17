"АвтоВАЗ" объяснил отзыв более 33 тысяч Lada Granta

"АвтоВАЗ" назвал причину отзыва 33 тыс. 450 машин Lada Granta.

Речь идёт про карданный элемент одного из узлов машины. Есть небольшой риск ослабления соединения. На заводе подчеркнули: совсем не факт, что это повлияет на реальную работу машины, но, тем не менее, принято решение отозвать эти автомобили, пишет ТАСС.

Это уже не первая схожая проблема у машин семейства Lada. В сентябре общественники пытались добиться отзывной кампании автомобилей Lada Vesta "АвтоВАЗа" после дорожно-транспортного происшествия, которое, возможно, было вызвано блокировкой руля. В октябре водители жаловались на затруднение при вращении рулевого колеса в новых Lada Largus, особенно в холодную погоду по утрам, когда гидроусилитель не успевал прогреться.