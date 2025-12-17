17 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Двух жителей Нижнего Тагила отправили в колонию за поджог квартиры с бабушкой внутри

В Нижнем Тагиле в силу вступил приговор двум местным жителям Илье Пастухову и Савелию Русских, которые попытались сжечь квартиру с человеком внутри. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Еще в августе Ленинский районный суд Нижнего Тагила установил, что Пастухов поссорился со своим знакомым. Решив отомстить, он поделился планом убийства с Русских, после чего оба взяли горящую жидкость, облили и подожгли дверь квартиры, где, по их сведениям, проживал обидчик. Однако в тот момент в квартире находилась только его бабушка, которая сразу стала звать на помощь.

Русских и Пастухов убежали с места преступления. Пожилую женщину спасли вовремя приехавшие пожарные, с ожогами она была доставлена в больницу. Ей был причинен легкий вред здоровью, а также имущественный ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Свою вину в суде подсудимые признали частично. По ходатайству обвиняемых уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей.

"Изначально органами предварительного расследования Пастухов и Русских обвинялись в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога. На основании вердикта присяжных заседателей Илья Пастухов и Савелий Русских были оправданы по ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, за ними признано право на реабилитацию", - сообщили в суде.

При этом, в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ присяжные признали Пастухова и Русских виновными. Суд приговорил обоих к 4 годам колонии общего режима каждого и взыскал с обоих 1 млн рублей компенсации морального вреда. Материальный ущерб подсудимые возместили в полном объеме.

Однако прокурор подал на приговор апелляционное представление в Свердловский областной суд, который оставил осужденных в колонии, но отменил решение в части выплаты компенсации, отправив материалы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Теги: Нижний Тагил, поджог, квартира, суд, приговор


