Миллион клиентов Почта Банка уже перешли на обслуживание в ВТБ

17 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Миллион клиентов Почта Банка уже перешли на обслуживание в ВТБ

ВТБ продолжает активную интеграцию с Почта Банком. Для удобства клиентов переход из одного банка в другой можно оформить не только в почтовых отделениях, но и в интернет-банке или мобильном приложении. Процедура полностью оцифрована и занимает всего несколько минут.

С начала интеграции клиенты Почта Банка оформили уже несколько миллионов продуктов и сервисов ВТБ. Наиболее популярны накопительные счета и вклады, по которым клиентам Почта Банка предлагаются повышенные ставки, дебетовые карты и перевод пенсии в ВТБ, а также возможность подключиться к программе лояльности.

Отдельные условия предусмотрены для пенсионеров: по накопительному счету предоставляется надбавка к ставке (+1,5% годовых), на остаток до 100 тысяч рублей на карте ежемесячно начисляется 7% годовых, а также за перевод пенсии в ВТБ получить 2 тысячи рублей. Категория «Аптеки» в программе лояльности для старшего поколения будет доступна постоянно, для пенсионных выплат предусмотрена бесплатная страховка от мошеннических действий.

«Наша интеграция — это синергия современных финансовых решений и масштаба инфраструктуры ВТБ. Переоформлять карты или счета клиентам Почта Банка не приходится: процесс перехода организован прямо в мобильном приложении и занимает пару минут. После этого перехода у пользователей открывается доступ к финансовым и нефинансовым сервисам «последней модели». Одновременно – с привычным доступом к 20 тысячам почтовых отделений по всей стране», — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Клиенты Почта Банка могут выбрать любой удобный способ для перехода в ВТБ: - онлайн: в интернет-банке или мобильном приложении Почта Банка по баннеру «Станьте клиентом ВТБ», в отделении: с помощью сотрудника в любом офисе Почта Банка.

Процесс интеграции завершится в мае 2026 года. В результате объединения ВТБ повысит доступность финансовых услуг для миллионов жителей России и будет дополнительно представлен в более чем 13 тыс. населенных пунктов страны.

Теги: втб, почта банк, клиенты, банковское обслуживание,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети