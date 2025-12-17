В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту убийства двух жительниц села Азовы

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту убийства двух жительниц села Азовы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Салехардским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным следствия, 13 декабря 2025 года в вечернее время в селе Азовы Шурышкарского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с двумя знакомыми женщинами, нанес каждой множественные удары топором по различным частям тела. От полученных ранений обе потерпевшие скончались на месте преступления.

Обвиняемый задержан сотрудниками полиции при содействии бойцов СОБР "Варк" Управления Росгвардии ЯНАО.

По ходатайству следствия и решению суда фигурант заключен под стражу.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены криминалистические судебные экспертизы.