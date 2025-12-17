Тюменка воссоединится с пожилым родственником благодаря гуманитарному обмену с Украиной

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских сообщил, что тюменка воссоединится с пожилым родственником благодаря гуманитарному обмену с Украиной, передает корреспондент Накануне.RU.

"Среди тех, кто возвращен из Украины, - пожилой родственник жительницы Тюменской области. Это очень радостное и долгожданное событие. Сейчас он уже на пути к родному дому", - сообщил Датских.

Группа из 15 человек вернулась с Украины в результате обмена, который произошел на белорусско-украинской границе 16 декабря.

Работа велась совместно с украинским омбудсменом при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Особую признательность уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила российским спецслужбам и белорусской стороне.