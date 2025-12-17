Два человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

В Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Они госпитализированы, сообщает региональный оперштаб.

В результате налета повреждены не менее пяти частных домов. Фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

Кроме того, в Красноармейском районе по девяти адресам обнаружили фрагменты беспилотников. Обломки БПЛА упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, также пострадало здание склада.

По данным Минобороны, силы ПВО сбили за ночь 94 беспилотника над российской территорией, 31 из них уничтожен над Краснодарским краем.