В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой: Бюджет Сургутского района на 2026-28 годы сохранит социальную направленность

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в муниципалитете сформирован проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-28 гг. Документ находится на рассмотрении в думе района, накануне состоялись публичные слушания.

В целом, обсуждение ключевого финансового документа муниципалитета продлится до 26 декабря.

"В нём заложены задачи бюджетной и налоговой политики Сургутского района на ближайшие три года: обеспечение социальной и экономической стабильности, повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества жизни населения", - отметил Андрей Трубецкой.

Прогнозируемые доходы района в 2026 г. составят 26,7 млрд руб., расходы – порядка 28,4 млрд руб. Дефицит ожидается на уровне 1,7 млрд руб. Разницу традиционно планируется покрыть за счёт доходов от продажи акций и остатков средств на счетах на 1 января. Привлечение кредитов не предусмотрено.

"Бюджет сохраняет социальную направленность. В 2026 г. на финансирование социальной сферы – образование, культуру, спорт и здравоохранение и социальную политику – планируется направить 49% расходов, это 14,1 млрд рублей, - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Также почти четверть всех средств – 24% (6,9 млрд руб.) предусмотрено на реализацию жилищных программ: расселение непригодного для проживания фонда, поддержку молодых и многодетных семей, инвалидов и ветеранов боевых действий.

На капитальный ремонт объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, автодорог, а также благоустройство заложены 777,7 млн руб. Из них на реновацию дорог – 239,1 млн, объектов ЖКХ – 195,8 млн, объектов образования – 92,4, объектов культуры и спорта – 50,2 млн руб., а на благоустройство – 200,2 млн руб. На текущий ремонт предусмотрено 71,9 млн руб., написал глава Сургутского района на своих страницах в социальных сетях.

Теги: Андрей Трубецкой, бюджет, Сургутсий район, социальная направленность


