Матвиенко: Условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости

Глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала действующие условия семейной ипотеки.

По ее словам, они не решают задачу повышения рождаемости. При этом программа нуждается в изменениях. Матвиенко поддержала идею дифференцировать льготную ставку в зависимости от количества детей, чтобы поощрять рождение третьего и последующих детей.

Она также указала, что некоторые граждане оформляют несколько льготных ипотек, что искажает цели поддержки и подогревает рост цен на жилье. Кроме того, спикер Совфеда выступила за приоритетную выдачу такой ипотеки в регионе проживания семьи, чтобы сдерживать отток населения в столичные агломерации и способствовать развитию территорий, сообщает ТАСС.

Более 2,8 млн российских семей с одним ребенком могут утратить возможность использовать льготную ипотеку в случае повышения ставки по программе.