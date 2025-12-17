В первом чтении принят законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников

Правила декларирования доходов для чиновников и депутатов могут измениться.

Госдума поддержала в первом чтении проект закона, который отменяет для них ежегодную обязательную отчетность. Согласно документу, который размещен в системе обеспечения законодательной деятельности, подавать сведения о доходах и имуществе теперь потребуется лишь в определенных случаях: при поступлении на службу, карьерном росте, переходе в другой госорган, попадании в федеральный резерв или при заключении сделок, стоимость которых превышает общий трехлетний доход семьи.

Отчитываться о доходах и расходах госслужащим нужно будет не каждый год, а только при наступлении особых обстоятельств. К таким случаям отнесли крупные покупки, превышающие трёхлетний совокупный доход семьи, поступление на службу или перевод на новую должность.