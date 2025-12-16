В Тюменской области произошло массовое ДТП с участием большегрузов

В Тюменской области на 335-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском округе произошло массовое ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль "Форд" и четыре большегруза: "ДАФ", "КамАЗ" и два автомобиля "Вольво", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 51-летний водитель "Форда" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "ДАФ", который затем отбросило на другие грузовики. 48-летний водитель большегруза "ДАФ", житель Республики Казахстан, погиб. Водитель "Форда" доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движением на федеральной трассе регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Прокуратура Абатского района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены на контроль.