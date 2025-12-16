В Екатеринбурге на Павлодарской из окна выпал человек. Мужчина скончался

В Екатеринбурге, из окна дома на Павлодарской, 38, выпал мужчина, от чего скончался на месте. Как отмечают очевидцы, до этого он вел себя неадекватно.

Об инциденте сообщает паблик "Злой Екатеринбург". На фото можно увидеть окровавленного обнаженного мужчину, пытающегося вылезти из окна. Изначально, по словам очевидцев, он на протяжении получаса выбрасывал из разбитого окна вещи, затем решил вылезти сам, порезался о стекло и выпал.

"Скорую" ждали почти час. Соседи видели, как тело поместили в черный пакет и перегружали из одной "скорой" в другую.

Что послужило причиной такого поведения - неизвестно. Соседи заверяют, что погибший якобы принимал наркотики. Официальные комментарии по произошедшему в полиции и СКР пока не дают.