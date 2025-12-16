Фестиваль "Старый Новый рок" в Екатеринбурге станет бесплатным

Фестиваль "Старый Новый рок" в 2026 году в Екатеринбурге станет бесплатным. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, что фестиваль состоится 11 января в ЦК "Урал". В последний раз он проходил в 2020 году, однако в следующем году становится частью полюбившегося многим музыкального фестиваля Ural Music Night.

"Именно здесь в ЦК "Урал" фестиваль не раз собирал на одной сцене артистов мирового уровня. Среди них 10cc, Fools Garden, O’Funk’illo и многие другие! Прием заявок от музыкантов, который заканчивается 20 декабря!", - напомнили организаторы.

Несмотря на бесплатный вход, количество мест ограничено. Для "получения билета" необходимо пройти регистрацию. Музыканты, готовые выступить на сцене перед екатеринбуржцами также могут подать заявку.

Напомним, что 2026 год в Екатеринбурге будет посвящен уральскому року. Именно в следующем году исполнится 40 лет с момента образования Свердловского рок-клуба. В рабочую группу уже вошли выдающиеся участники Свердловского рок-клуба, общественные деятели из сферы музыки, а также специалисты муниципалитета, среди которых лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, участник Свердловского рок-клуба, программный директор радио Rock Arsenal Михаил Симаков и многие другие.