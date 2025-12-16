Тюменская область обеспечит качественным водоотведением ещё порядка 10 000 жителей Краснодонского округа

Тюменская область обеспечит качественным водоотведением ещё порядка 10 000 жителей Краснодонского округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев с рабочим визитом посетил подшефный Краснодонский округ. Вместе с коллегами он обследовал системы водоснабжения и водоотведения, чтобы детализировать планы работ на 2026 год.

"Основным объектом для тюменских специалистов станет канализационная насосная станция "Шевченко". Предстоит большой капитальный ремонт. По сути, мы обновим всё оборудование, чтобы обеспечить сбор и перекачку стоков из центральной городской больницы и нескольких микрорайонов, где проживает около 10 000 человек", - отметил Семён Тегенцев.

Расчётный объём поступающих на КНС стоков составляет порядка 2000 кубометров в сутки. Для перекачки их в направлении очистных сооружений предстоит также заменить напорный коллектор протяжённостью более 1800 метров. Проектирование и контроль работ выполняют специалисты Дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области.

Работы по восстановлению коммунальных систем подшефного округа проводят в рамках Специального инфраструктурного проекта и соглашения о сотрудничестве, подписанного между Тюменской областью и Краснодонским округом Луганской Народной Республики.

Также планируется заменить порядка 3,3 км аварийных водопроводных сетей. Идёт их проектирование. Обслуживать системы водоснабжения и водоотведения округа помогает бригада тюменских специалистов, на помощь которой будет направлена новая коммунальная техника.