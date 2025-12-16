Челябинская область впервые принимает этап Всероссийской Офицерской хоккейной лиги

Челябинская область впервые стала площадкой проведения этапа Всероссийской Офицерской хоккейной лиги. Соревнования между командами силовых ведомств и органов власти прошли в Дворце спорта "Юность" Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Челябинской области.

В региональном этапе ОХЛ принимают участие девять команд, представляющих МВД, ФСБ, Министерство обороны, Следственный комитет, прокуратуру, ФНС, ФСИН, а также сборную ветеранов спецслужб. Турнир призван развивать любительский спорт и укреплять командный и корпоративный дух среди сотрудников силовых структур.

В стартовом матче турнира команда ФСБ в напряжённой борьбе одержала победу над сборной прокуратуры со счётом 5:4.