На Ямале при помощи искусственного интеллекта нашли более 500 преступников

Свыше 500 преступников и более 1,2 тыс. пропавших или находящихся в розыске лиц обнаружили при помощи искусственного интеллекта в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Ntechlab.

"Искусственный интеллект технологического партнера госкорпорации Ростех, компании Ntechlab, помог правоохранительным органам Ямало-Ненецкого автономного округа найти более 500 преступников в 2025 году. Всего же ИИ за год способствовал обнаружению более 1,2 тыс. пропавших или находящихся в розыске граждан", - рассказали в компании.

Алгоритмы ИИ анализируют видео с городских камер видеонаблюдения и оперативно выявляют разыскиваемого или потерявшегося человека, распознавая его биометрию с точностью более 99,9%. Всего нейросети анализируют данные с 1,9 тыс. городских камер. Ранее в департаменте региональной безопасности ЯНАО сообщали, что каждое четвертое преступление в округе раскрывается с использованием систем видеонаблюдения.

Соглашение о сотрудничестве между Ntechlab и ЯНАО о развитии и использовании технологий ИИ в регионе было подписано в сентябре. Оно подразумевает использование нейросетей компании в строительстве, здравоохранении, сфере ЖКХ и других. В 2026 году планируется внедрить в ЯНАО систему распознавания автомобильных номеров, что поможет при поиске подозрительных или угнанных машин.