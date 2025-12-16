Екатеринбург вошел в топ-5 городов России по снижению стоимости долгосрочной аренды жилья за год

16 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Сергей Мельников

Екатеринбург вошел в топ-5 городов России по снижению стоимости долгосрочной аренды жилья за год

Екатеринбург вошел в топ-5 городов России по снижению стоимости долгосрочной аренды жилья за год, сообщили Накануне.RU в пресс-служба "Авито Недвижимость".

Технологическая платформа "Авито Недвижимость" подвела итоги ноября 2025 года на рынке долгосрочной аренды квартир. За год в столице Урала увеличился выбор трехкомнатных квартир на 42%. К началу года динамика более умеренная: рост по сравнению с январем в среднем по стране составил 12%

По итогам ноября 2025 года самым большим интересом пользовались однокомнатные квартиры. В Екатеринбурге спрос на однокомнатные квартиры вырос на 28%, на двухкомнатные - на 36%, на студии - на 54%. Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в ноябре 2025 года составила 35 300 рублей в месяц — это на 1,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 35,1 тыс. рублей. В среднем по России цена составляет 35,3 тыс. рублей, в Москве - 76,5 тыс. рублей, Санкт-Петербурге - 45,3 тыс. рублей, Челябинске - 26 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем 2024 года в Екатеринбурге стало дешевле снять квартиру на 11%.

"В этом году сегмент долгосрочной аренды квартир гораздо ровнее прошел осенний пик спроса на жилье. Мы не наблюдали такого всплеска медианной цены, как в 2024-м. Тогда цены вернулись в норму только к январю, после чего последовало долгосрочное снижение в ряде локаций. В этот раз откат произошел гораздо быстрее, и уже в ноябре мы увидели ту же цену предложения, как до высокого сезона. Это объясняется и ростом числа объектов — не было дефицита, пользователи могли выбирать из большого количества вариантов, — и отсутствием сильного перетока с рынка купли–продажи. На фоне охлаждения экономики многие предпочли продлить контракты с текущими арендодателями, чтобы не тратить деньги на переезд, оплату услуг риелтора и новый залог. А благодаря снижению ключевой ставки с 21% до 16,5% за год ряд арендаторов стал рассматривать покупку недвижимости в ипотеку", — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

Теги: Екатеринбург, авито, недвижтимость, аренда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети