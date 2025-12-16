Екатеринбург вошел в топ-5 городов России по снижению стоимости долгосрочной аренды жилья за год

Екатеринбург вошел в топ-5 городов России по снижению стоимости долгосрочной аренды жилья за год, сообщили Накануне.RU в пресс-служба "Авито Недвижимость".

Технологическая платформа "Авито Недвижимость" подвела итоги ноября 2025 года на рынке долгосрочной аренды квартир. За год в столице Урала увеличился выбор трехкомнатных квартир на 42%. К началу года динамика более умеренная: рост по сравнению с январем в среднем по стране составил 12%

По итогам ноября 2025 года самым большим интересом пользовались однокомнатные квартиры. В Екатеринбурге спрос на однокомнатные квартиры вырос на 28%, на двухкомнатные - на 36%, на студии - на 54%. Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в ноябре 2025 года составила 35 300 рублей в месяц — это на 1,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 35,1 тыс. рублей. В среднем по России цена составляет 35,3 тыс. рублей, в Москве - 76,5 тыс. рублей, Санкт-Петербурге - 45,3 тыс. рублей, Челябинске - 26 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем 2024 года в Екатеринбурге стало дешевле снять квартиру на 11%.

"В этом году сегмент долгосрочной аренды квартир гораздо ровнее прошел осенний пик спроса на жилье. Мы не наблюдали такого всплеска медианной цены, как в 2024-м. Тогда цены вернулись в норму только к январю, после чего последовало долгосрочное снижение в ряде локаций. В этот раз откат произошел гораздо быстрее, и уже в ноябре мы увидели ту же цену предложения, как до высокого сезона. Это объясняется и ростом числа объектов — не было дефицита, пользователи могли выбирать из большого количества вариантов, — и отсутствием сильного перетока с рынка купли–продажи. На фоне охлаждения экономики многие предпочли продлить контракты с текущими арендодателями, чтобы не тратить деньги на переезд, оплату услуг риелтора и новый залог. А благодаря снижению ключевой ставки с 21% до 16,5% за год ряд арендаторов стал рассматривать покупку недвижимости в ипотеку", — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.