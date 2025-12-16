Совет законодателей страны. О важном для Забайкалья рассказал Юрий Кон

В эти дни в столице проходит заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании страны. В его работе принимает участие председатель Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Кон.

Мероприятия Совета законодателей проводятся в двухдневном формате. Руководители региональных парламентов, депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства РФ обсуждают вопросы жизнедеятельности регионов с акцентом на темы, которые напрямую влияют на качество жизни россиян - доступное жилье, обновление коммунальной инфраструктуры, комплекс мер по защите здоровья детей, проекты развития новых территорий.

Накануне состоялся Президиум Совета законодателей. В рамках заседания Президиума обсуждались вопросы интеграции новых субъектов страны в правовое и социально-экономическое поле России. Отдельный акцент был сделан на организации комплекса мер по здоровьесбережению российских школьников.

Юрий Кон, комментируя итоги заседания Президиума, сообщил, что на развитие новых регионов в проекте федерального бюджета на 2026 год заложено около 300 млрд рублей. При этом за последние несколько лет было принято порядка 70 законов, которые определяют нюансы процесса полноценной адаптации и вхождения в правовое пространство страны.

"Считаю, что это важное и необходимое решение — оно укрепляет единство правового и социального пространства страны. Но, самое главное, дает людям на новых территориях понятные гарантии и возможности для нормальной жизни и работы", — подчеркнул Юрий Кон.

В части комплекса мер по созданию условий для охраны здоровья детей, Юрий Кон акцентировал внимание на теме школьного питания. Он напомнил, что в Забайкальском крае ежегодно увеличивается объем финансирования горячих обедов для льготных категорий учеников, а с 1 января 2025 года бесплатное питание стало доступно и для школьников из многодетных семей.

"Совершенно правильно, что Совет законодателей поднял вопрос о качестве питания. Особенно порадовало понимание, что приоритет при закупках продуктов для школьных завтраков и обедов должен быть в пользу местных аграриев и фермерских хозяйств", — сказал Юрий Кон.

Сегодня, 16 декабря, в столице в Колонном Доме союзов состоялось пленарное заседание Совета законодателей страны, главной темой которого стали вопросы обеспечения доступности жилья и развитие жилищной инфраструктуры. Заседание прошло под председательством Председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Спикер Заксобрания Забайкальского края отметил, что для Забайкалья особо актуальны системные федеральные решения по сфере ЖКХ, так как значительная часть жилого фонда региона, построенная в 1950-80х годах, имеет высокий износ.

"Таким домам нужна не «косметика», а фактическая реконструкция. Без государственной поддержки, а именно — увеличения объемов федерального софинансирования программ капремонта, как это сделано по иным программам для Дальневосточного федерального округа, регион эту проблему не вытянет", — заявил Юрий Кон.

Председатель парламента Забайкалья добавил, что со стартовавшим в 2025 году федеральным проектом "Модернизация коммунальной инфраструктуры" по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», регион связывает особые надежды.

Комментируя состоявшееся в рамках Совета законодателей обсуждение тенденций рынка труда и реализации стратегии пространственного развития России, Юрий Кон подчеркнул, что для Забайкальского края эти темы в первую очередь коррелируются с задачами удержания людей в регионе и созданием условий для устойчивого развития.