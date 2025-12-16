Совет законодателей страны. О важном для Забайкалья рассказал Юрий Кон

16 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Совет законодателей страны. О важном для Забайкалья рассказал Юрий Кон

В эти дни в столице проходит заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании страны. В его работе принимает участие председатель Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Кон.

Мероприятия Совета законодателей проводятся в двухдневном формате. Руководители региональных парламентов, депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства РФ обсуждают вопросы жизнедеятельности регионов с акцентом на темы, которые напрямую влияют на качество жизни россиян - доступное жилье, обновление коммунальной инфраструктуры, комплекс мер по защите здоровья детей, проекты развития новых территорий.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Накануне состоялся Президиум Совета законодателей. В рамках заседания Президиума обсуждались вопросы интеграции новых субъектов страны в правовое и социально-экономическое поле России. Отдельный акцент был сделан на организации комплекса мер по здоровьесбережению российских школьников.

Юрий Кон, комментируя итоги заседания Президиума, сообщил, что на развитие новых регионов в проекте федерального бюджета на 2026 год заложено около 300 млрд рублей. При этом за последние несколько лет было принято порядка 70 законов, которые определяют нюансы процесса полноценной адаптации и вхождения в правовое пространство страны.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

"Считаю, что это важное и необходимое решение — оно укрепляет единство правового и социального пространства страны. Но, самое главное, дает людям на новых территориях понятные гарантии и возможности для нормальной жизни и работы", — подчеркнул Юрий Кон.

В части комплекса мер по созданию условий для охраны здоровья детей, Юрий Кон акцентировал внимание на теме школьного питания. Он напомнил, что в Забайкальском крае ежегодно увеличивается объем финансирования горячих обедов для льготных категорий учеников, а с 1 января 2025 года бесплатное питание стало доступно и для школьников из многодетных семей.

"Совершенно правильно, что Совет законодателей поднял вопрос о качестве питания. Особенно порадовало понимание, что приоритет при закупках продуктов для школьных завтраков и обедов должен быть в пользу местных аграриев и фермерских хозяйств", — сказал Юрий Кон.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Сегодня, 16 декабря, в столице в Колонном Доме союзов состоялось пленарное заседание Совета законодателей страны, главной темой которого стали вопросы обеспечения доступности жилья и развитие жилищной инфраструктуры. Заседание прошло под председательством Председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Спикер Заксобрания Забайкальского края отметил, что для Забайкалья особо актуальны системные федеральные решения по сфере ЖКХ, так как значительная часть жилого фонда региона, построенная в 1950-80х годах, имеет высокий износ.

Совет Федерации(2024)|Фото: Накануне.RU

"Таким домам нужна не «косметика», а фактическая реконструкция. Без государственной поддержки, а именно — увеличения объемов федерального софинансирования программ капремонта, как это сделано по иным программам для Дальневосточного федерального округа, регион эту проблему не вытянет", — заявил Юрий Кон.

Председатель парламента Забайкалья добавил, что со стартовавшим в 2025 году федеральным проектом "Модернизация коммунальной инфраструктуры" по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», регион связывает особые надежды.

Комментируя состоявшееся в рамках Совета законодателей обсуждение тенденций рынка труда и реализации стратегии пространственного развития России, Юрий Кон подчеркнул, что для Забайкальского края эти темы в первую очередь коррелируются с задачами удержания людей в регионе и созданием условий для устойчивого развития.

Теги: юрий кон, забайкалье, совет законодателей, жилищная инфраструктура, президиум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети