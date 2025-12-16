Названа причина отмены вылета борта Nordwind из Москвы на Кубу

В Шереметьево отменён рейс авиакомпании Nordwind из Москвы на Кубу. Названа причина.

Ранее стало известно, что самолёт прервал взлёт из-за "технической неисправности воздушного судна". В аэропорту опровергли информацию о том, что у лайнера загорелся двигатель.

"Предварительная причина инцидента – недостаточная тяга правого двигателя. При разгоне на ВПП пилоты ощутили нехватку тяги двигателя и прекратили взлет", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.