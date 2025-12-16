Тюменская область — победитель премии "Спринт в будущее — код успеха"

Тюменская область — победитель премии "Спринт в будущее — код успеха", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменскую область признали победителем в номинации "Самый результативный регион по итогам 2021—2025 годов" премии "Спринт в будущее — код успеха".

Торжественная церемония вручения премии прошла в рамках демо-дня акселератора Спринт 2.0, организованного Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке Минцифры России.

Программа акселерации Спринт 2.0 направлена на развитие отечественных цифровых решений и поддержку региональных инновационных проектов. Среди участников акции также были представлены 17 компаний Тюменской области, активно развивающих передовые технологии и цифровое пространство региона.

"Такое признание подтверждает правильное направление выбранного нами вектора развития. Тюменская область готова создавать и внедрять действительно те решения и проекты, которые востребованы на рынке. Продолжим вносить вклад в формирование цифровой экономики не только региона, но и всей страны!", - заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.