В России четверым подросткам вменили подготовку подрыва нефтепровода "Транснефть – Дружба"

Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков 14-17 лет. Они якобы планировали подорвать нефтепровод "Транснефть – Дружба" в Лебедянском районе Липецкой области.

Парни хотели заработать, и искали в telegram такую возможность. В октябре они познакомились с сотрудником украинских спецслужб. По его наводке подростки поджигали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством для подрыва нефтепровода.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии". Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.