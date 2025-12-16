В Челябинской области задержали двоих новосибирцев за обслуживание мошеннических терминалов связи

В Челябинской области задержаны два жителя Новосибирска в возрасте 17-18 лет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

По предварительным данным сотрудников полиции, неустановленные организаторы предложили молодым людям "подработку" на территории региона. Для этого им дистанционно передали оборудование для запуска узла связи, партии сим-карт и средства для аренды квартиры.

В ходе розыска оперативники нашли арендованное жильё в поселке Красное поле Сосновского района, где был установлен сим-бокс на 32 слота. В квартире изъяли 100 сим-карт и пластиковые карты различных банков. Один из номеров уже использовался онлайн-мошенниками для хищения денежных средств у жительницы региона.

Следователем Следственного управления УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 274.3 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.